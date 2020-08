Wirft man einen Blick auf die langfristige Entwicklung des VIX, des Volatilitätsindex für Standardoptionen auf den S&P 500 - Index, so würde man bei einer Ordnung der einzelnen Werte über die letzten 30 Jahre feststellen, dass sich der VIX mit einem aktuellen Wert von 21,67 nahe seines langjährigen Durchschnittes befindet.Dieser ist mit der roten Horizontale in Chart 1 gekennzeichnet.Es fällt aber auch auf, dass sich der VIX phasenweise auf deutlich erhöhtem wie auch deutlich verringertem Niveau befindet. Nach der Explosion im März 2020, welche ihn bis in die Nähe seines Allzeithochs aus der Finanzkrise 2008/2009 brachte, hat er sich in den letzten Wochen wieder spürbar beruhigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...