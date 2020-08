FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzchefin von General Motors (GM), Dhivya Suryadevara, tritt von ihrer Position bei dem US-Automobilhersteller zurück. Wie GM am Dienstagnachmittag mitteilte, wird John Stapleton, derzeit CFO für den Bereich North America, mit Wirkung zum 15. August für einen Übergangszeitraum die Stelle des Global Chief Financial Officer übernehmen. Suryadevara wolle sich einer neuen Aufgabe außerhalb der Automobilbranche widmen. GM will nach eigenen Angaben nun sowohl intern als auch extern nach einem Nachfolger suchen.

Stapleton ist seit 1990 bei GM und seit Januar 2014 GM North America CFO. Suryadevara war fast zwei 2 Jahren Global Chief Financial Officer bei dem Konzern aus Detroit.

