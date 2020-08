Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20200801&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200811PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat den exklusiven Distributed Mode für seine EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20200801&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200811PR&utm_content=002) Scale-Out NAS-Systeme entwickelt. Er ermöglicht Unternehmen, für Datensicherheit zu sorgen und gleichzeitig die Kapazitätsauslastung um 90 % und die Performance um bis zu 50 % zu steigern - gegenüber herkömmlichen Schutzmaßnahmen wie Erasure Code und Replica.EonStor CS ist ein Scale-Out NAS-System, das horizontal durch Hinzufügen weiterer Knoten skaliert werden kann. Neben der Kapazität steigt durch die Erhöhung der Systemknoten auch die Performance linear an. Zudem unterstützt EonStor CS anders als die traditionellen Erasure Code- und Replica-Methoden den exklusiven Distributed Mode zur Datensicherung. Unternehmen profitieren dadurch von Vorteilen wie gesteigerter Performance, Kapazitätsoptimierung und niedriger TCO. Durch die Unterstützung von Einzel- und Zweiknoten-Cluster kann der Systemeinsatz mit nur einem oder zwei Knoten gestartet und dann nach und nach mit zusätzlichen Knoten ausgebaut werden, wenn später die Anforderungen an Speicherkapazität und Performance zunehmen.Im Distributed Mode wird eine Datei in jedem Knoten gleichmäßig verteilt und lediglich eine Kopie der Datei in den Speicher geschrieben. Im Gegensatz zu Erasure Code erfordert dieser verteilende Modus keine Berechnung der Datenparität und im Gegensatz zum Replica-Modus werden keine duplizierten Kopien von Daten angelegt. Dies ermöglicht eine ultrahohe Kapazitätsnutzung von 90 % und eine um 50 % gesteigerte Performance verglichen mit anderen Modi.EonStor CS verfügt über eine einzigartige Systemarchitektur mit einer eingebetteten Ebene für Infortrend RAID-Schutz. Im Gegensatz zu traditionellen Scale-Out NAS-Lösungen, bei denen beschädigte Daten von anderen Knoten durch das Netzwerk rekonstruiert werden müssen, wird durch Wiederherstellung korrumpierter Daten in der EonStor CS-Architektur keine Netzwerkbandbreite belegt, denn die Wiederherstellung erfolgt innerhalb des Knoten durch RAID-Mechanismen. Infolgedessen ist sie schneller und die Systemperformance wird nicht beeinträchtigt.Erfahren Sie mehr über exklusive Funktionen von EonStor CS (https://youtu.be/4gGRmTFSIsQ)Erfahren Sie mehr über EonStor CS Scale-Out NAS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20200801&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200811PR&utm_content=002)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).###Infortrend® und EonStor® sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4676795