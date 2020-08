Hamburg (ots) - Kundenservice kommunaler Betriebe massiv unter Druck - Konfliktgespräche und Problemkommunikation in Sachen Kundenverträge und Forderungsmanagement stellen aktuell den besonderen Qualifizierungsbedarf darf.Das Telefontrainer- und Kommunikationstrainer-Team der Kompakttraining GmbH & Co. KG unterstützt mit passgenauen Seminar-Modulen, basierend auf mehr als 17 Jahren Bildungserfahrung in der Branche und mehr als 50 Stadtwerken als Kunden der offenen und firmeninternen Seminare.Der professionelle Kundenservice und das strukturierte Beschwerdemanagement aller Mitarbeiter im Innen- und Außendienst ist ein wesentlicher Aspekt für die Kundenzufriedenheit. Viele Stammkunden - Energieversorgungsunternehmen, Entsorger und öffentliche Träger - nutzen bereits die praxisorientierten Kundenservice Seminare (https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar/) des Hamburger Business-Seminar-Anbieters und machen das gesamte Team und die Service-Abteilung für die Kommunikation mit Kunden fit - digital und am Telefon.Offene Schulungen - bundesweit - praxisnah - umfassende BranchenerfahrungFür einzelne Mitarbeiter mit Schulungsbedarf bietet der Weiterbildungsanbieter regelmäßig und bundesweit die Kundenservice-Seminare als offene Schulungen an. Die Trainings finden in allen Metropolen Deutschlands statt - zentrumsnah, sind auf maximal 10 Teilnehmerinnen begrenzt und garantieren eine interaktive Kursdurchführung ohne PowerPoint-Präsentation mit vielen Übungen.Digitale und telefonische KommunikationIn dem "Kundenservice Seminar: Digital und Telefon" (https://www.kompakttraining.de/seminare/kundenservice-seminar.alle/kundenservice-seminar-digitale-kommunikation/) wird auf die Grundlagen der digitalen und telefonischen Kommunikation im Kundenservice eingegangen, mit dem Ziel, das Zusammenspiel unterschiedlicher Kommunikationswege bei der Kundenbetreuung erfolgreich und professionell zu nutzen. Am Ende des Trainings beherrschen die Service-Mitarbeiter eine professionelle und sichere digitale sowie telefonische Kommunikation mit Kunden aller Art.Vorteil Kompakttraining GmbH & Co. KG - Seminare mit BestnotenDas Kommunikationstrainer- und Telefontrainer-Team nutzt konkrete Fälle aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmerinnen für den Praxisbezug. Durch praktische Übungen mit Branchenbezug - auch an der professionellen Telefonübungsanlage - lernen die Teilnehmer strukturiert, freundlich und konkret den Kunden verbindlich zu helfen.Daher sind SEHR GUT-Seminar-Bewertungen und eine Empfehlungsquote von über 90 Prozent ein klassisches Qualitätsurteil über die Bildungsarbeit der Kompakttraining-Coaches.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/4676829