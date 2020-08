Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will es der Justiz leichter machen, gegen Geldwäsche vorzugehen. Ein Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums sieht vor, dass jede Straftat eine Vortat der Geldwäsche sein kann. Durch diese Änderung verspricht sich das Ministerium, dass Kriminalitätsbekämpfung in diesem Bereich "deutlich effektiver" wird. Denn bisher kommen Delikte wie Diebstahl, Unterschlagung, Raub, Betrug und Untreue bisher nur als Vortaten der Geldwäsche in Betracht, wenn diese gewerbsmäßig oder durch Banden begangen wurden. Der Nachweis war in der Strafverfolgungspraxis oft schwierig.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erklärte, dass die Strafverfolgung deutlich effektiver gemacht werden müsse, um organisierte Kriminalität und schwerwiegende Wirtschaftsstraftaten besser bekämpfen zu können. "Das wird es Staatsanwaltschaften und Gerichten erheblich erleichtern, Geldwäsche nachzuweisen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen", sagte Lambrecht. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in der grundlegenden Reform des Geldwäschestraftatbestands einen wichtigen Schritt für den Kampf gegen Geldwäsche. "Die Reform ist ein Herzstück der Strategie der Bundesregierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die wir im vergangenen Herbst beschlossen haben", erklärte Scholz.

