Genf (awp) - Die Cybersecurity-Firma Wisekey hat 5 Prozent Arago erworben, einer deutschen Gesellschaft, die im Bereich künstliche Intelligenz tätig ist. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 5,5 Millionen US-Dollar, wie Wisekey am Dienstagabend mitteilte. Arago wurde gemäss den Angaben 1995 in Frankfurt am Main gegründet. ...

