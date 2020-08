Der Goldpreis fällt den dritten Tag in Folge am Mittwoch - Die Weltbörsen legen kräftig zu dank neuer Impfstoff-Hoffnungen - Die Wall Street nähert sich ihren Rekordhochs - Die Feinunze Gold verlor am Dienstag den dritten Tag in Folge weiter an Wert, und der XAU/USD rutschte mit 1.943,76 auf den niedrigsten Stand seit 11 Tagen ein. Zum Zeitpunkt ...

