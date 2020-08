Chicago (ots/PRNewswire) - Reveal macht einen bedeutenden Schritt vorwärts in seiner Mission, KI im großen Stil zu verbreiten und die Art und Weise der Handhabung von elektronischen Daten mit einer Lösung der "nächsten Generation" zu verändernReveal gab heute die Übernahme von NexLP bekannt, der führenden mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Software in der Rechtsbranche. Mit der Übernahme wird Reveal zum Marktführer im Bereich KI-gestützter, umfassender eDiscovery.Die Übernahme von NexLP ist ein bedeutender Schritt vorwärts für die eDiscovery-Branche und positioniert Reveal als Marktführer der nächsten Generation mit der ersten Software, die klassenbeste Prüfung, künstliche Intelligenz und Verarbeitung in einer Komplettlösung vereint, was bessere Ergebnisse und schnellere Voruntersuchungserkenntnisse ermöglicht."Die Zukunft von eDiscovery liegt in der künstlichen Intelligenz. Wir haben den Marktführer in diesem Bereich erworben, um sicherzustellen, dass unsere Plattform auf der neuesten KI-Technologie und dem führenden Datenforschungsteam von NexLP basiert", erklärte Wendell Jisa, CEO von Reveal. "Diese exklusive Integration von NexLP-KI in die Lösung von Reveal bietet unseren Kunden die Möglichkeit, bei der Weiterentwicklung von Rechtsabläufen eine führende Rolle zu übernehmen."Die KI-Plattform von NexLP verwandelt verstreute, unstrukturierte Daten - wie E-Mail-Korrespondenz, geschäftliche Chat-Nachrichten, Verträge und Rechtsdokumente - in aussagekräftige Erkenntnisse, die genutzt werden können, um operative Effizienz und proaktive Risikominderung für Rechts-, Unternehmens- und Compliance-Teams zu erzielen.Reveal-Kunden haben damit ab jetzt Zugang zur Lösung der nächsten Generation. Die Unternehmen arbeiten seit mehr als einem Jahr an der vollständigen Integration der KI-Software von NexLP in die Prüfsoftware von Reveal. Alle Funktionen, einschließlich der in der Branche exklusiven Möglichkeit, mehrere KI-Modelle auszuführen, sowie alle zukünftigen Funktionen werden Teil der Standardsoftware von Reveal. Die KI-Plattform von NexLP bleibt als eigenständige Anwendung für bestehende Kunden weiterhin verfügbar.Mit der Übernahme wird Jay Leib, Mitgründer und CEO von NexLP, Teil des Führungsteams von Reveal als dessen EVP für den Bereich Innovation und Strategie."Wir haben uns für Reveal entschieden, nachdem wir alle in Frage kommenden wichtigen Akteure in Betracht gezogen haben, weil Reveal die mit Abstand umfassendste, lösungsorientierteste Technologie auf dem Markt anbietet und wir eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Rechtstechnologie teilen", sagte Jay Leib, EVP für den Bereich Innovation und Strategie bei Reveal. "Die globale Präsenz von Reveal und die Fähigkeit, die Reveal-Lösung in der Cloud oder vor Ort einzusetzen, ermöglicht es uns, die Einführung von KI praktisch über Nacht auf Zehntausende von Rechts-, Risiko- und Compliance-Experten auszuweiten. Unsere bestehenden Kunden und Partner sollten von der Erweiterung unserer Fähigkeiten durch den Anschluss an Reveal durchweg begeistert sein."Die Übernahme von NexLP ist die zweite große Investition von Reveal, seit Gallant Capital Partners, ein in Los Angeles ansässiges Investmentunternehmen, 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an Reveal erwarb. Im Juni 2019 erwarb Reveal die Firma Mindseye Solutions, eine branchenführende Softwarelösung für die Verarbeitung und frühzeitige Fallbewertung.Informationen zu Reveal Data CorporationReveal hilft Rechtsexperten bei der Lösung komplexer Voruntersuchungsprobleme. Als Cloud-basierter Anbieter von eDiscovery-, Risiko- und Compliance-Software bietet Reveal das gesamte Spektrum an Funktionen für die Verarbeitung, frühzeitige Fallbewertung und Prüfung sowie für die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Zu den Kunden von Reveal gehören Fortune-500-Unternehmen, Rechtsdienstleister, Behörden und Finanzinstitute in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Mit Bereitstellungsoptionen in der Cloud oder vor Ort, einem intuitiven Benutzerdesign, mehrsprachigen Benutzeroberflächen und der automatischen Erkennung von über 160 Sprachen beschleunigt Reveal die juristische Prüfung und spart den Benutzern so Zeit und Geld. Die Story Engine von NexLP nutzt KI und maschinelles Lernen, um aus strukturierten und unstrukturierten Daten konkret verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, damit Rechts-, Unternehmens- und Compliance-Teams proaktiv Risiken minimieren und mögliche Chancen schneller und mit einem besseren Kontextverständnis nutzen können. 2014 wurde NexLP als Mitglied der TechStars Chicago ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.nexlp.com.