NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach detaillierten Quartalszahlen von 69 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Modehändlers sei stark gewesen und der Start ins dritte Quartal gut gelungen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daher nun seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2020 und damit auch das Kursziel an./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

