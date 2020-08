Im Frühling während des Corona-Lockdowns vergrösserten Coop und Migros ihr Angebot an Gemüse und Früchten, die nicht der Norm entsprachen, wie die Stiftung für Konsumentenschutz in einer Mitteilung schreibt. Obwohl die Nachfrage gross war, sind diese Produkte wieder weitgehend aus den Läden verschwunden, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid....

