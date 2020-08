Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Die deutsche Zentrale für die Bekämpfung der Geldwäsche, die Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln, hat zahlreiche Hinweise auf Betrug und andere Delikte bei Wirecard lange Zeit nicht an die bayerischen Ermittlungsbehörden weitergegeben. Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung und NDR wurden fast alle Verdachtsmeldungen erst nach dem Zusammenbruch von Wirecard weitergereicht, als der Skandal nicht mehr zu übersehen war. Bei der FIU waren seit 2017 rund 1000 Hinweise vor allem von Banken in Zusammenhang mit Wirecard eingegangen. Die Kölner Behörde überprüfte die Meldungen auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung und gab lediglich einzelne Fälle an das Landeskriminalamt (LKA) in Bayern und die Staatsanwaltschaft München I weiter. Erst seit dem 22. Juni, als die Münchner Justiz bereits Haftbefehle im Fall Wirecard erließ, untersucht die FIU die jahrelangen Eingaben der Banken auch auf mögliche Straftaten wie Betrug, Bilanzfälschung, Untreue, Börsenmanipulation und Insiderhandel. (SZ S. 15)

DEUTZ - Als Vorstandschef Frank Hiller am Dienstag die Quartalszahlen des Motorenherstellers Deutz vorlegte, musste er seinen Aktionären überwiegend schlechte Nachrichten überbringen. Die Auftragseingänge des Kölner Traditionskonzerns sind wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal um fast 40 Prozent eingebrochen. Eine Prognose für 2020 traut sich der Konzern vorerst weiterhin nicht zu. Hoffnung macht allein das Geschäft in Asien: Hier hatte der Manager sogar die mittelfristigen Ziele trotz Pandemie zuletzt noch einmal kräftig angehoben. Ab 2024, so versprach Hiller im März, werde Deutz die Hälfte seiner Motoren in China fertigen. Das hat nun aber offenbar für die Mitarbeiter in Deutschland erste Konsequenzen: Wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr, plant der Vorstand, ab 2021 jede vierte Stelle in Deutschland abzubauen. Zwei Werke sollen geschlossen werden. (Handelsblatt S. 20/Börsen-Zeitung S. 8)

CUREVAC - Die millionenschwere Beteiligung des Bundes am Pharmazieunternehmen Curevac sichert den Deutschen nicht automatisch eine bevorzugte Belieferung mit einem Corona-Impfstoff zu. Dies geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die der Augsburger Allgemeinen vorliegt. Gegenteilige Äußerungen hatten bisher den Eindruck erweckt, der Staat beteilige sich auch an dem Tübinger Impfstoff-Entwickler, um den Bedarf in Deutschland zu decken sowie um arme Länder zu versorgen. Die Bundesregierung hat sich mit 300 Millionen Euro direkt bei Curevac eingekauft. Außerdem soll das Unternehmen neben zwei weiteren Firmen Geld aus einem 750-Millionen-Euro-Förderprogramm bekommen. (Augsburger Allgemeine)

UNIPER - Neben dem russischen Staatskonzern Gazprom finanzieren fünf europäische Energiefirmen Nord Stream 2 mit und erhalten dafür Zinsen, darunter das Unternehmen Uniper. Die frühere Eon-Tochter hat etwa 950 Millionen Euro einbezahlt. "In einem Worst-Case-Szenario können wir nicht ausschließen, dass es zu weiteren Verzögerungen kommt", konstatiert Uniper-Finanzchef Sascha Bibert nun, "bis zu einer Nichtfertigstellung." Und sollte das Projekt scheitern, müsste die MDAX-Firma gegebenenfalls den Wert des Kredits berichtigen, warnt sie im jüngsten Risikobericht, geplante Zinserträge könnten ausfallen. Denn die USA kritisieren, dass Europa mit Nord Stream 2 noch abhängiger von Importen aus Russland würde. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 11, 26, 29/FAZ S. 4, 17/Börsen-Zeitung S. 7/Welt S. 10)

SAP - Der neue Chef des wertvollsten deutschen DAX-Konzerns SAP, Christian Klein, will in seinem Unternehmen innerhalb der nächsten zehn Jahre die Gleichberechtigung von Männern und Frauen umsetzen. "Bis 2030 möchten wir bei allen Führungspositionen Geschlechterparität erreichen", kündigt Christian Klein im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung an. "Reine Männerrunden machen auf Dauer nicht erfolgreich", sagte der 40-jährige Vorstandsvorsitzende. Er sei "überzeugt, dass Vielfalt zu besseren Ergebnissen führt", deshalb habe die SAP ihre Ambitionen nach oben geschraubt. Bislang hatte sich der Hersteller von Unternehmens-Software zum Ziel gesetzt, dass bis 2022 ein Drittel aller Führungskräfte Frauen sind. Derzeit liegt die Quote nach Angaben des Konzerns aus Walldorf bei Heidelberg bei 25 Prozent. (SZ)

