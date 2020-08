Der US-Dollar verlor in den letzten Wochen kontinuierlich an Wert, wobei der Dollar-Index (DXY) seit dem Jahreshoch im März um 9% gefallen ist. Ökonomen der UBS sehen nun Gründe für eine Konsolidierung des Dollars - der Anstieg der US COVID-19-Fälle scheint sich zu verlangsamen, und sie erwarten, dass der Kongress eine Einigung über weitere fiskalische ...

