The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US53944VAK52 LLOYDS BANK 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US786514BS75 SAFEWAY INC. 2020 BD02 BON USD N

CA 25XA XFRA USU84923AB40 SPX FLOW 16/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0469028319 SEGRO PLC 09/21 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1475029234 LB.HESS.-THR. MTH 16/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1663601455 NRW.BANK MTI 17/20 DL BD02 BON USD N

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de