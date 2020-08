The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1REW10 THUERINGEN LS 12/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3F99 HCOB IS 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB1HU8 NORDLB IS.S.1600 BD00 BON EUR NCA XFRA US06406HDE62 BK OF NY MELLON 2020 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US38141GVP61 GOLDMAN SACHS GRP 15/20 BD00 BON USD NCA XFRA US494368BS16 KIMBERLY-CLARK 2020 BD00 BON USD NCA SRNC XFRA US852061AR17 SPRINT COMMUNICAT. 12/20 BD00 BON USD NCA XFRA XS2197192300 OESTERREICH 20/20 ZO BD00 BON EUR NCA XFRA XS2198964178 VOLVO TREAS. 20/23 MTN 2 BD00 BON EUR NCA XFRA US026874CX31 AMER. INTL GRP 13/20 BD01 BON USD NCA XFRA US053332AL60 AUTOZONE INC. 2020 BD01 BON USD NCA CG3H XFRA US151020AQ72 CELGENE 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US38141GVQ45 GOLDMAN SACHS 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US382550BA86 GOODYEAR TIRE RUBBER 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US589331AM97 MERCK CO. (NEW) 06/36 BD01 BON USD NCA XFRA US912810EG95 US TREASURY 2020 15.08 BD01 BON USD NCA XFRA US9128282Q23 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912828NT32 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912833LA61 US TR.STRIPS08/15/2020INT BD01 BON USD NCA BADJ XFRA DE0001143543 BUNDANL. KPS 15.8.20 BD02 BON EUR NCA XFRA US053015AD56 AUTOM. DATA PROC. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US44987DAG16 ING BK NV 15/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA US44987DAH98 ING BK NV 15/20 FLR MTN BD02 BON USD NCA 0JZA XFRA US46623EKG34 JPMORGAN CHASE 2021 MTN BD02 BON USD N