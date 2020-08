Der Goldpreis musste am gestrigen Dienstag mit minus 5,6 Prozent den stärksten Tagesverlust seit sieben Jahren hinnehmen.Und die Talfahrt scheint im frühen Mittwochshandel weiterzugehen. Ein starker Dollar und deutlich gestiegene US-Renditen wurden als Gründe für die heftige Verkaufswelle und die damit verbundenen Gewinnmitnahmen genannt. So hat sich zum Beispiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 0,655 Prozent erhöht nachdem sie in der vergangenen Woche bei 0,508 Prozent noch ...

