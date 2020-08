DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Regierung hat sich weitere 100 Millionen Corona-Impfdosen gesichert. Der Pharmahersteller Moderna wird die USA mit seinem experimentellen Corona-Impfstoff für mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar versorgen. Die USA haben sich bereits hunderte Millionen Impfdosen von anderen Unternehmen gesichert. Insgesamt hat die US-Regierung dafür bereits mehr als 9 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Laut Moderna bekommt die Regierung darüber hinaus die Option, 400 Millionen weitere Impfdosen zu beziehen. "Wir schätzen das Vertrauen der US-Regierung in unsere mRNA-Impfstoffplattform und die anhaltende Unterstützung", sagte Moderna-CEO Stéphane Bancel. Modernas Impfstoff ist einer der in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittenen. Derzeit durchläuft er eine Studie mit 30.000 Teilnehmern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.343,00 -0,03% Nasdaq-100-Indikation 10.924,00 +0,06% Nikkei-225 22.813,52 +0,28% Hang-Seng-Index 24.839,63 -0,21% Kospi 2.418,08 -0,02% Schanghai-Composite 3.286,57 -1,61% S&P/ASX 200 6.113,00 -0,42%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die weiterhin fehlende Einigung der US-Politik auf ein breiter angelegtes US-Konjunkturprogramm belastet die Börsen. Händler berufen sich auf den Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell. Der sprach offen von einer Sackgasse, in der sich die politischen Verhandlungen in Washington über ein Corona-Konjunkturprogramm befänden. Gegen den regionalen Trend steigt die Börse in Tokio. Finanzwerte und Automobiltitel zeigen sich fest. Wie der Gesamtmarkt profitieren Automobilwerte vom schwächelnden Yen. Die Schwäche des Yen wird mit positiven Schlagzeilen zur Corona-Krise erklärt. Rakuten verlieren nach Geschäftsausweis 6,4 Prozent. SoftBank fallen um 3,6 Prozent nach Vorlage von Erstquartalszahlen. In Hongkong wartet der Markt auf die wichtigen Zweitquartalszahlen des Schwergewichts Tencent. Die Papiere steigen im Vorfeld um 0,8 Prozent. Nach einem vorsichtigen Ausblick sinken WH Group um 7,9 Prozent. Sands China legt um weitere 1,7 Prozent zu, Macau deutet die Öffnung für Touristen aus der Provinz Guangdong ab 26. August an und für ganz China ab 23. September. In Schanghai geht es deutlich bergab. Händler verweisen auf die Spannungen zwischen den USA und China. Sie attestieren dem Markt Nachholbedarf nach unten. Sauer stößt auch das im Juli gesunkene Niveau bei den neuen Bankkrediten auf. In Australien ist das Wachstum bei den Löhnen im zweiten Quartal auf einen historischen Tiefststand gesunken. Auch das Verbrauchervertrauen ist erneut gesunken.

US-NACHBÖRSE

Tesla will ihre Aktie handelbarer und für Anleger mit kleinerem Geldbeutel besser zugänglich machen. Der Konzern kündigte einen Aktiensplit an. Die Titel legten um 6,5 Prozent zu. Moderna schossen um 11,3 Prozent nach oben. Moderna hatte einen Deal mit der US-Regierung verkündet. Die Gesellschaft wird 100 Millionen Impfdosen ihres noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen Covod-19 veräußern und dafür über 1,5 Milliarden Dollar einstreichen. Zuletzt hatten Studien mit dem Wirkstoffkandidaten Erfolge gezeigt. Overstock sanken um 3,9 Prozent. Der Online-Einzelhändler will weitere Aktien platzieren. Red Robin brachen um 9,2 Prozent ein. Der Restaurantkettenbetreiber verfehlte mit seinen Zweitquartalszahlen die Markterwartungen. Eastman Kodak rutsche in der zweiten Periode in die Verlustzone. Doch hatte der Markt angesichts der Corona-Krise Schlimmeres befürchtet. Der einstige Filmpionier wartete zudem mit neuen Produkten auf. Die Titel zogen um 4,4 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.686,91 -0,38 -104,53 -2,98 S&P-500 3.333,70 -0,80 -26,77 3,19 Nasdaq-Comp. 10.782,82 -1,69 -185,53 20,17 Nasdaq-100 10.876,08 -1,89 -209,09 24,54 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 956 Mio 864 Mio Gewinner 1.497 2.172 Verlierer 1.483 827 Unverändert 88 63

Leichter - Zunächst deutliche Gewinnesind im Verlauf des Nachmittags abgeschmolzen. Die Schwäche ging aus von den Technologiewerten, die wie am Vortag zurückblieben. Damit setzte sich die Rotation aus den Corona-Siegern in die zurückgebliebenen zyklischen Hoffnungsträger fort. Allerdings büßten die Industrie- und Finanzwerte einen Großteil ihrer Gewinne im späten Verlauf dann ebenfalls ein. Belastend wirkte, dass noch keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten für ein breiter angelegtes US-Konjunkturprogramm erfolgt ist. Im Dow legten Finanzwerte mit den steigenden Realzinsen zu. So kletterten JP Morgan um 3,2 Prozent und Goldman Sachs um 0,8 Prozent. Unter den Industriewerten rückten Boeing um 0,4 Prozent vor. Die Aktien von Bed Bath & Beyond verloren 5,8 Prozent. Der Wohnungsausstatter hatte mitgeteilt, die Aussetzung der geplanten Schuldenreduzierung aufzuheben. Die Biontech-Aktie fiel um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Halbjahr bei deutlich höheren Einnahmen den Nettoverlust ausgeweitet. Der US-Chiphersteller Qualcomm hat vor einem Berufungsgericht einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Aktie gewann 2,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 2,0 0,13 -105,3 5 Jahre 0,26 3,3 0,23 -166,3 7 Jahre 0,46 3,5 0,42 -178,8 10 Jahre 0,63 5,0 0,58 -181,3 30 Jahre 1,32 6,2 1,25 -175,1

Für die Notierungen am Anleihemarkt ging es deutlich nach unten. Im Gegenzug erhöhte sich die Rendite zehnjähriger Papiere um 5,0 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1723 -0,2% 1,1743 1,1742 +4,5% EUR/JPY 125,07 -0,0% 125,09 124,67 +2,6% EUR/GBP 0,8993 -0,0% 0,8997 0,8979 +6,3% GBP/USD 1,3036 -0,1% 1,3052 1,3077 -1,6% USD/JPY 106,70 +0,2% 106,52 106,17 -1,8% USD/KRW 1186,50 +0,0% 1186,00 1185,56 +2,7% USD/CNY 6,9485 +0,0% 6,9463 6,9548 -0,2% USD/CNH 6,9468 +0,1% 6,9423 6,9527 -0,3% USD/HKD 7,7506 +0,0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7120 -0,3% 0,7143 0,7172 +1,6% NZD/USD 0,6549 -0,4% 0,6575 0,6610 -2,7% Bitcoin BTC/USD 11.270,60 -0,2% 11.298,26 11.717,51 +56,3%

Ein unerwarteter Anstieg des ZEW-Index trieb den Euro zwischenzeitlich bis auf 1,1801 Dollar nach oben, doch später rückte der Dollar im Zeichen der gestiegenen Unsicherheit wieder vor. Die Gemeinschaftswährung fiel zurück auf 1,1734 Dollar.

In Neuseeland zeigt sich die Landeswährung schwach. Die Notenbank kündigte eine Ausweitung ihres ausgedehnten Programms zum Kauf von Wertpapieren an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,78 41,61 +0,4% 0,17 -27,7% Brent/ICE 44,73 44,50 +0,5% 0,23 -27,9%

Den Ölpreisen fehlte es an einem klaren Impuls. Die Aussagen aus Russland bezüglich der Zulassung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus beflügelten nur vorübergehend. Zudem warteten die Teilnehmer die Lagerbestandsdaten aus den USA am späten Dienstag und am Mittwochnachmittag ab. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI drehte nach Gewinnen gemeinsam mit den Aktien nach unten ab und verlor 1 Prozent auf 41,51 Dollar, Brent fiel um 1,2 Prozent auf 44,46 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.881,46 1.912,40 -1,6% -30,94 +24,0% Silber (Spot) 23,99 24,83 -3,4% -0,83 +34,4% Platin (Spot) 926,48 933,50 -0,8% -7,03 -4,0%

Für den Goldpreis ging es kräftig nach unten. Nachdem die erst jüngst eroberte Marke von 2.000 Dollar je Feinunze wieder unterschritten. ging es beschleunigt weiter nach unten. Allerdings sei das Edelmetall nach dem jüngsten starken Anstieg auch überkauft gewesen, hieß es. Die Feinunze verlor 5,5 Prozent auf 1.915 Dollar. Der Silberpreis stürzte sogar um 14 Prozent ab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMEI

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2020 01:58 ET (05:58 GMT)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zurückhaltend auf die weltweit erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland reagiert. Die WHO stehe in engem Kontakt mit den russischen Gesundheitsbehörden und diskutiere mit ihnen über die Kriterien für den Impfstoff, sagte der Sprecher der UN-Unterorganisation, Tarik Jasarevic. Zu den "Präqualifikationen" eines jeden Serums gehöre, dass all die Daten zu seiner Sicherheit und Wirksamkeit "rigoros" zu überprüfen seien. Ausländische Experten hatten zuvor ihre Besorgnis über die Geschwindigkeit bekundet, mit der Russland einen eigenen Impfstoff entwickelt. Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels seien nicht hinreichend dokumentiert, heißt es.

WAHLKAMPF USA

Die schwarze US-Senatorin Kamala Harris wird Vize-Kandidatin des demokratischen Präsidentschaftschaftskandidaten Joe Biden.

US-Präsident Donald Trump hat die Vizepräsidentschaftskandidatin seines Herausforderers Joe Biden mit abschätzigen Äußerungen attackiert. Trump sagte, er sei "überrascht" über Bidens Wahl, schließlich habe die schwarze Senatorin im Vorwahlrennen der Demokraten "sehr, sehr schlecht" abgeschnitten. Der Präsident warf Harris auch vor, im Vorwahlkampf der Demokraten "sehr fies" und "respektlos" mit Biden umgegangen zu sein. Zu den inhaltlichen Positionen von Harris sagte Trump, diese wolle Steuern erhöhen und die Ausgaben für das Militär kürzen. Sie trete außerdem gegen das sogenannte Fracking zur Förderung von Öl und Gas sowie für ein "verstaatlichtes" Gesundheitswesen ein.

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,3 Millionen Barrel nach minus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank verstärkt ihre Stimuli für die von der Corona-Pandemie geplagte Wirtschaft. Die Reserve Bank of New Zealand hat sie die Obergrenze ihres Anleihekaufprogramms auf 100 Milliarden neuseeländische Dollar angehoben. Das bisherige Limit hatte bei 60 Milliarden Dollar gelegen. Zentralbank belässt die Cash Rate unverändert bei 0,25 Prozent.

QUALCOMM

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat vor einem Berufungsgericht einen wichtigen Erfolg erzielt. Der U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit hat gegen die Kartell-Entscheidung der FTC aus dem Jahr 2019 entschieden, welches die Smartphone-Industrie auf den Kopf zu stellen drohte. Damals war Richterin Lucy Koh der Auffassung, dass Qualcomm ein illegales Monopol bei Smartphone-Halbleitern habe, weil sich Qualcomm weigere, Chips an Unternehmen wie Apple zu verkaufen, es sei denn, diese würden auch die Qualcomm-Patente lizenzieren.

TESLA

Der Elektroautobauer will seine Aktie besser zugänglich für Mitarbeiter und Anleger machen. Der Konzern kündigte an, einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 durchzuführen. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2020 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.