Am Mittwoch haben Anleger einige Zahlenvorlage zu verdauen.Der DAX verlor zur Startglocke 0,29 Prozent auf 12.917,34 Punkte.Nach der vorübergehenden Rückkehr über die Marke von 13.000 Punkten am Vortag werden die DAX-Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger.Wall Street liefert negative VorgabenNegative Impulse kommen von der Wall Street, wo dem Dow Jones Industrial im späten Handel über der 28.000-Punkte-Marke die Luft ausgegangen war. Als Belastung galt dort, dass ...

