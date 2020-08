Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Am Tag nach der Nominierung von Vizekanzler Olaf Scholz (62) als SPD-Kanzlerkandidat haben die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage leicht von 16 auf 18 Prozent zugelegt. Das berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. Die Union sinkt demnach nur minimal von 36,5 Prozent auf 36 Prozent. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt auf 15,0 Prozent. Die AfD bleibt bei 11 Prozent, die FDP verbessert sich von 6,5 Prozent auf 7,0 Prozent. Die Linke erzielt 9,0 nach 8,5 Prozent.

Im direkten Vergleich mit den möglichen Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und Grünen schneidet Scholz deutlich besser ab als seine Partei in der Sonntagsfrage. Einzig der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könnte laut der Umfrage aktuell einen klaren Sieg gegen Scholz erringen. Söder käme in einer Direktwahl des Bundeskanzlers demnach derzeit auf 26 Prozent, Scholz auf 18 Prozent. Für den möglichen Grünen-Kandidaten Robert Habeck blieben 13 Prozent.

Falls Friedrich Merz für die Union als Kanzlerkandidat anträte, würde Scholz das Duell bei einer Direktwahl des Bundeskanzlers gewinnen. Er käme auf 20,6 Prozent gegenüber Merz (14 Prozent). Mit Habeck kämen die Grünen auf rund 14 Prozent.

Im Kanzler-Duell mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) würden sich in einer Direktwahl 22 Prozent für Scholz entscheiden - Spahn käme auf nur 12 Prozent, Habeck auf 14 Prozent.

Deutlicher fällt der Vergleich mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) aus: Scholz würden gegen Laschet demnach aktuell mit 22 zu 9 Prozent gewinnen. Habeck käme auf 13 Prozent.

Meinungs- und Parteienforscher sahen aber ein Glaubwürdigkeitsproblem für Scholz im Wahlkampf. "Beim SPD-Mitgliederentscheid wurde ja eine klare Frontstellung der SPD-Linken gegen Olaf Scholz und den pragmatischen Politikertypus aufgebaut, den er verkörpert. Da kann man nicht nach neun Monaten einfach sagen, das ist jetzt alles vergessen", sagte der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, der Rheinischen Post. "Das ist wenig glaubwürdig."

Scholz habe sich mit der eher linksgerichteten Parteispitze arrangiert. Das sei aber gefährlich, denn bisher sei er als politischer Solitär in der SPD und unideologischer Pragmatiker wahrgenommen worden. "Obwohl viele Wähler in der Mitte genau das an ihm schätzen, könnten sie sich nun abwenden", sagte Güllner. Frühere SPD-Wähler könnten bei den Grünen bleiben.

Auch der Politologe Oskar Niedermayer sah ein Glaubwürdigkeitsproblem auf Scholz zukommen. "Die inhaltliche Diskrepanz zwischen Olaf Scholz und der SPD-Führung hat sich wegen der Corona-Krise verringert, aber sie wird natürlich wieder deutlicher werden, wenn es konkret ums Wahlprogramm geht", sagte er.

