Der gestern Nachmittag schon spürbare nachlassende Aufschwung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch fort. Nach der zeitweisen Rückkehr über die Marke von 13.000 DAX-Punkten am Vortag treten die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder den Rückzug an. Kurz vorm Xetra-Handelsstart wurde der Leitindex etwa 0,2 Prozent niedriger gesehen bei nun 12.913 Punkten.Am Dienstag konnte der DAX -0,22% ...

