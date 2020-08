FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bankenverbands-Präsident, Hans-Walter Peters, steht in den nächsten Monaten erneut an der Spitze des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Er folgt auf den scheidenden Commerzbank -Chef Martin Zielke. Der Vorstand des Verbandes wählte den Chef der Hamburger Privatbank Berenberg zum Präsidenten bis zu den turnusgemäßen Gremiensitzungen im Frühjahr 2021, wie der BdB am Mittwoch in Berlin mitteilte.



Aus Kreisen des Bankenverbands hieß es, Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing sei bereit, das Amt im nächsten Frühjahr von Peters zu übernehmen. Sewing wolle sich in den kommenden Monaten aber voll auf die Arbeit in seiner Bank konzentrieren, Peters führe das Amt deshalb bis dahin fort.



Zielke war erst am 22. April zum BdB-Präsidenten gewählt worden. Der Manager hatte nach Kritik von Investoren überraschend seinen Rücktritt als Vorstandschef der Commerzbank angekündigt. Er wird spätestens zum 31. Dezember 2020 vorzeitig als Commerzbank-Chef ausscheiden.



Nach den Statuten des BdB kann Zielke dann nicht mehr Mitglied im Verbandsvorstand sein und muss auch sein Amt als Präsident niederlegen. "Ich habe meinen Vorgänger Hans-Walter Peters gebeten, den Bankenverband jetzt zu führen", sagte Zielke der Mitteilung zufolge. "Die Banken spielen in der derzeitigen Phase der Bewältigung der Corona-Krise eine zentrale Rolle." Darauf müsse sich der Verband jetzt mit ganzer Kraft konzentrieren, sagte er.



Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank Berenberg, stand schon einmal von Mitte April 2016 bis Mitte April 2020 an der Spitze des BdB. "Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft liegt eine wichtige Zeit vor uns, in der es um bedeutende Weichenstellungen für die europäische Wirtschaft geht. Wir Banken wollen uns hier entschlossen einbringen und Europa stärken", sagte Peters./mar/DP/mis

