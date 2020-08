München (ots) - Retro-Charme hat er, Kultfilme kennt er: Peter Rütten!Mit VOLL5ig verspricht dieser Typ ein garantiert Bandsalat-freies Wiedersehen mit Lieblings-Kultkrachern der 70er, 80er und 90er-Jahre!TELE 5, der Kultkatalysator des deutschen Free-TVs, gibt legendären Streifen wieder ein Zuhause. Kultiger Klamauk, handgemachte Action und Film-Highlights mit Retro-Flair. Das ist VOLL5ig.Der spektakuläre Auftakt der neuen Programmbrand mit der Kult-Sci-Fi-Serie aus den 80ern "V - Die außerirdischen Besucher kommen" war gestern. Jetzt geht es mit einer Reihe gigantischer Spielfilme weiter!Am Sonntag, den 16. August geht es ab 20.15 Uhr mit drei Top-80er Jahre-Vokuhila-Filmhits stilsicher mit "VOLL5ig" weiter: Der knallbunte Comic-Fantasy-Kult "Flash Gordon", der Ritter und Sternenkrieger-Mix "Krull" sowie der Cannon-Kampfkunst-Actioner "Die Rückkehr der Ninja" sorgen für das richtige "VOLL5ig"-Feeling!Bis zum 20. September dürfen sich die Zuschauer u.a. auf weitere "VOLL5ig"-Knaller wie "Red Sonja", "Explorers" oder die "Eis am Stiel"-Reihe freuen!VOLL5ig.Präsentiert von Peter Rütten.Mehr Kult geht nicht!Nur auf TELE 5.Das VOLL5ig Line-up in der Übersicht:- "FLASH GORDON" am 16. August, ab 20.15 Uhr- "KRULL" am 16. August, ab ca. 22.30 Uhr- "DIE RÜCKKEHR DER NINJA" am 16. August, ab ca. 01.00 Uhr- "RED SONJA" am 23. August, ab 20.15 Uhr- "CHERRY 2000" am 23. August, ab ca. 22.00 Uhr- "EXPLORERS - EIN FANTASTISCHES ABENTEUER" am 30. August, ab 20.15 Uhr- "DER BLOB" am 30. August, ab ca. 22.25 Uhr- "SIE LEBEN" am 30. August, ab ca. 00.25 Uhr- "MISSING IN ACTION" am 6. September, ab 20.15 Uhr- "MISSING IN ACTION 2 - DIE RÜCKKEHR" am 6. September, ab ca. 22.10 Uhr- "BRADDOCK: MISSING IN ACTION 3" am 6. September, ab ca. 00.00 Uhr- "AMERICAN FIGHTER" am 13- September, ab 20.15 Uhr- "AMERICAN Fighter 2 - DER AUFTRAG" am 13. September, ab ca. 22.05 Uhr- "AMERICAN FIGHTER 3 - DIE BLUTIGE JAGD" am 13. September, ab ca. 00.00 Uhr Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4677095