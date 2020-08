Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) verzeichnete im Juli eine Wertminderung in Höhe von 0,2%, so die Experten von Sauren.Im Bereich der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe insbesondere der von David Tovey verwaltete BlackRock European Absolute Return Fund (ISIN LU0411704413/ WKN A0RLB7) überzeugt, welcher in einem nachgebenden Marktumfeld um 1,9% zugelegt habe. Daneben habe der von Ben Wallace zusammen mit Luke Newman verantwortete Janus Henderson UK Absolute Return Fund (ISIN LU0200083342/ WKN A0DNFC) eine Wertsteigerung in Höhe von 0,3% erzielt. Der von Paul Marriage und John Warren verwaltete Schroder UK Dynamic Absolute Return Fund (ISIN GB00B3N74T57/ WKN A1JB8R) habe um 1,5% nachgegeben. Eine noch deutlichere Wertminderung habe der von James Hanbury verwaltete Odey Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) hinzunehmen gehabt, welcher im Juli 6,0% verloren habe. ...

