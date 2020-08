DAX - Erneuter Kursrückgang zum offenen Gap? Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag direkt zur Börseneröffnung nach oben ausbrechen und über der Marke von 12.800 Punkten in den Handel starten. Am Montag notierte der DAX per Handelsschluss noch 12.687 Punkten. Doch es ging direkt weiter höher bis über 13.000 Punkte. Im Tageshoch lag der DAX bei 13.046 Punkten. Dann übernahmen die Bären wieder das Ruder und drückten den Index bis Handelsschluss auf 12.946 Punkte in die Tiefe. Auch nachbörslich hielt ...

