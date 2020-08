Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Wettrennen der Nationen um den Corona-Impfstoff ist eröffnet: Russland hat den ersten Impfstoff zugelassen, allerdings nicht ohne Kritik an Sicherheit und Wirksamkeit. An den Finanzmärkten schürte das die Hoffnung auf eine baldige konjunkturelle Erholung. Der Dax sprang über 13.000 Punkte. Die Euphorie ist jedoch schnell vorüber. Denn eine Einigung um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA scheint nicht vor September realistisch zu sein und in Deutschland kappt EON wegen Covid 19 die Jahresprognose. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Corona.Markt Update.