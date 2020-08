Frankfurt am Main (ots) - Virtuell ist das neue Normal. Seit 2015 bietet der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) internationale und nationale DialogTours an, die den Teilnehmern die einmalige Gelegenheit bieten, Einblicke in die Dialogmarketingtrends namhafter Unternehmen und innovativer Start-ups zu erhalten und sich gleichzeitig mit Marketingentscheidern und Dialogexperten zu vernetzen. Das erfolgreiche Veranstaltungsformat des DDV findet nun auch zum ersten Mal virtuell statt und wird am 3. September von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr gemeinsam mit Alnatura in Darmstadt durchgeführt.Bei einer virtuellen Führung können die Teilnehmer das Unternehmen und den mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur 2020 ausgezeichneten Alnatura-Campus hautnah erleben. Außerdem werden der neue Webauftritt und der aktuelle Stand der Projekte bei Alnatura (Ausrichtung Content & Community) vorgestellt."Die DialogTouren des DDV sind deshalb so erfolgreich, weil sie Networking mit wichtigen Entscheidern und Wissenstransfer auf eine einmalige und spannende Weise miteinander verbinden. Das neue virtuelle Format ermöglicht uns eine deutlich größere Anzahl an Teilnehmern mit auf diese Reise zu nehmen - zum Kennenlernen ist die erste virtuelle DialogTour ausnahmsweise für DDV-Mitglieder und interessierte Nicht-Mitglieder sogar kostenfrei", so DDV-Präsident Martin Nitsche.Pressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/4677219