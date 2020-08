FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.08.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES DUNELM GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1425 PENCE - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES IWG PRICE TARGET TO 260 (130) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 285 (275) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD RAISES SDL TO 'BUY' ('SPECULATIVE BUY') - TARGET 760 (660) PENCE - CITIGROUP RAISES EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 290 (250) PENCE - DAVY CUTS IAG TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9500 (6900) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3150 (3250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 180 (220) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 349 (366) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CARNIVAL PRICE TARGET TO 770 (930) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 550 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INTERC. HOTELS TARGET TO 3900 (3700) PENCE - EQUAL-WEIGHT - PEEL HUNT CUTS BELLWAY TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 2720 (2840) PENCE - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1920) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 48 (45) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de