Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen könnten Photovoltaik-Balkonmodule an Rhein und Ruhr 290 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Die Anlagen amortisieren sich an günstigen Standorten nach sechs bis neun Jahren.Nordrhein-Westfalen bietet großes Potenzial für Balkonmodule, die den erzeugten Strom über Steckdosen direkt in die Wohnungsnetze speisen: Nach einer Kalkulation der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW) ist es möglich, zwischen Aachen und Warburg mehr als eine Millionen Module zu installieren. Zusammen könnten sie 290 Gigawattstunden Strom pro Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...