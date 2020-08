Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Dienstag um 3,7K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 346,5K Kontrakte zu. Gold hat 1825 $/oz zum Ziel Der Goldkurs ist am Dienstag stark gefallen, während das Open Interest und das Volumen gestiegen sind, womit die Tür für eine Fortsetzung ...

