München (ots) -Beim ARD-Degeto-Impro-Spielfilm führen Jan Georg Schütte und LarsJessen erstmals gemeinsam RegieDer Sommer 1990 steht für sieben enge Freunde in der DDR im Zeichendes Um- und Aufbruchs ins Erwachsenenleben. Die Stimmung pulsiertdank großer Zukunftsträume, Euphorie und Nostalgie.Nach elf Drehtagen ist der ARD-Degeto-Spielfilm "Die Clique von 1990"(AT) gerade frisch abgedreht. Der Film geht auf Spurensuche einerostdeutschen Identität - die Magie des Sommers nach dem Mauerfallwird durch private Originalaufnahmen aus der ehemaligen DDR fühlbargemacht und führt ins gegenwärtige Deutschland. Andy Brettschneider(Charly Hübner) begibt sich auf der Suche nach verdrängter Schuld undVerantwortung auf einen Roadtrip mit Stationen in Hessen, Sachsen,Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen. Weiterehochkarätige Schauspielerinnen und Schauspieler wie Lisa MariaPotthoff, Peter Schneider, Karoline Schuch, Deborah Kaufmann, RomanKnizka und Stefanie Stappenbeck ergänzen das Ensemble.Das erste gemeinsame Regieprojekt von Jan Georg Schütte und LarsJessen zeichnet sich durch ein vorgegebenes Drehbuch aus, das jedochviel Raum für Improvisation lässt. Die Schauspielerinnen undSchauspieler werden am Set mit überraschenden Details konfrontiert,auf die sie spontan und mit großer Spiellust reagieren.Zum Inhalt: Zu DDR-Zeiten will Andy immer mit dem Kopf durch dieWand. Nach dem Abitur und einem letzten Sommer mit seiner Cliquemacht er sich 1990 voller Ehrgeiz auf in den Westen. Nach seinemStudium in Frankreich und anderen Stationen wird er erfolgreicherInvestmentbanker in Frankfurt am Main. Durch einen geschickten Dealzu Beginn der Corona-Krise steht Andy kurz vor einer lukrativenBeförderung. Doch drastische Anschuldigungen gefährden plötzlichseine berufliche Zukunft und zwingen ihn zu einer Reise in dieVergangenheit. Was geschah vor 30 Jahren mit seinen Freunden in derletzten gemeinsamen Sommernacht? Seine Reise durch Deutschland in diealte Heimat hält Andy schonungslos den Spiegel vor, reißt alte Wundenauf und birgt trotzdem einen Neuanfang ...Produziert wird "Die Clique von 1990" (AT) von der Florida Film GmbHim Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Lars Jessenund Klaas Heufer-Umlauf. Regie führen Jan Georg Schütte und LarsJessen. Das Multikamerasystem verantwortet Moritz Schultheiß. DieRedaktion liegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto).