Um seine globale Bühne weiter auszubauen und seine regionale Präsenz in Zentralafrika zu erweitern, kündigt Andersen Global durch ein Kooperationsabkommen mit Business Law Consulting (B Law Consulting) mit Sitz in Libreville seine Expansion nach Gabun an.

Die 2017 gegründete Kanzlei besteht aus mehr als 10 Juristen, die Unternehmen in den Bereichen Vertrags-, Gesellschafts-, Handels-, Steuer-, internationales Handels- und Arbeitsrecht sowie zu allgemeinem Wirtschaftsrecht beraten.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten und Transparenz und Unabhängigkeit im Umgang mit Kundenangelegenheiten zu wahren", sagte Managing Partner Khadidjatou Boussougou. "Eine Zusammenarbeit mit Andersen Global ist eine große Chance für uns, unsere Dynamik weiter auszubauen und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern, die wir unseren Kunden auf internationaler Ebene anbieten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, sagte: "Ich bin beeindruckt von der Effizienz und dem Enthusiasmus, die B Law Consulting an den Tag legen. Wir teilen die gemeinsame Vision, durch unsere übereinstimmenden Werte die höchste Qualität der Kundenbetreuung zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit wird unsere Erweiterung in Afrika weiter vorantreiben und sicherstellen, dass wir weiterhin eine umfassende geographische Abdeckung aufrechterhalten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 188 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

