NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers hätten sich in etwa im Rahmen seiner Prognosen bewegt, aber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem dank geringerer Investitionsausgaben sei zudem etwas weniger Liquidität (Free Cashflow) abgeflossen als von ihm befürchtet./la/bek



