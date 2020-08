FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer und Singapurs Staatsfonds Temasek stellen 30 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von speziellen Gemüsesaaten bereit, die für den Einsatz in gläsernen Gewächsschränken unter künstlichem Licht besonders geeignet sind. Gegründet wurde dazu in Kalifornien ein Startup mit dem Namen Unfold, das neben dem Geld auch Zugriff bestimmte Rechte am Bayer-Portfolio für Gemüsesaatgut erhält, wie beide Seiten mitteilten.

Bayer finanziert das Projekt mit seiner Wagniskapitalplattform Leaps by Bayer.

In vertikalen Farmen werden Lebensmittel mithilfe von künstlichem Licht in geschlossenen Räumen verbrauchernah und mit geringerem Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz angebaut. Weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen und regional produziertes Obst und Gemüse nachfragen, wächst der Markt.

