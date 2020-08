Die Analysten von Wood Mackenzie erwarten, dass bis 2030 weltweit etwa 119 Produktionsstätten in Betrieb sein werden. China steht dabei an der Spitze. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfallen 80 Prozent der globalen Produktionskapazität. Aber Europa holt auf.Netzgebundene Energiespeicher und Elektrofahrzeuge stehen am Beginn eines beträchtlichen Wachstums. Daher müssen Lithium-Ionen-Batterien, ein Schlüsselelement solcher Produkte, mit einer ähnlich wachsenden Rate produziert werden. Im Vergleich zum Produktionsniveau von 2019 wird sich die weltweite Produktionskapazität bis 2030 auf 1,3 Terawattstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...