FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HHLA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Corona-Pandemie habe das zweite Quartal belastet, der Ausblick des Hafenbetreibers bleibe vage, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) der Hamburger sei um zwei Drittel eingebrochen, den Erwartungen entsprechend./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A0S8488

