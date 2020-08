Als geheimer Motorsport-Fan kann ich nicht anders und muss mit euch noch einen tollen Moment des vergangenen Wochenendes teilen. Der österreichische Motorradhersteller KTM AG ist nach vier Saisonen in der Moto GP (Königsklasse Motorradrennen) endlich in der Weltspitze angekommen. Am vergangenen Wochenende lies das österreichische Team die Schwergewichte Yamaha und Honda alt aussehen und krönte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...