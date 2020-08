FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter haben sich am Mittwoch nach einem Zwischenbericht ohne große Überraschungen deutlich in die Gewinnzone abgesetzt. Am Vormittag pendelten sie noch - wie das gesamte Marktumfeld in Deutschland - im engen Rahmen um die Gewinnschwelle. Gegen Mittag setzten sie sich dann aber ins Plus ab und bauten die Kursgewinne bis zuletzt auf 3,3 Prozent aus. Fast erreichte 14 Euro bedeuteten ein Hoch seit Anfang Juni.



Der Stahlhersteller hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise einen Millionenverlust verbucht und dabei vor allem unter der einbrechenden Nachfrage durch die Autoindustrie gelitten. Händlern zufolge war dies nach den zuvor bekannten Eckdaten aber keine Überraschung. Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe glaubt nun, dass das schlimmste vorüber ist, während der Vorstand den Tiefpunkt der Krise im zweiten und dritten Quartal erwartet.



Laut Gabriel wird Salzgitter mit derzeit knapp 14 Euro aber unter dem Substanzwert gehandelt, da alleine die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis 15 Euro je Aktie wert sei. Dessen Papiere legten am Mittwoch 2,5 Prozent zu und erreichten ein Hoch seit fast zwei Jahren./tih/jha/

