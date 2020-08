FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat sich mit der Bundesregierung auf ein zusätzliches Stabilisierungspaket in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro geeinigt. Das neue Paket würde im aktuellen volatilen Marktumfeld ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen, um die touristische Saisonalität im kommenden Winter sowie weitere längerfristige Reisebeschränkungen und Beeinträchtigungen durch Covid-19 abzudecken, teilte der Konzern mit. Es ist jedoch an Bedingungen und Beschränkungen geknüpft.

Mit der staatlichen Förderbank KfW verständigte sich die Tui AG darauf, die bestehende Kredittranche um 1,05 Milliarden Euro aufzustocken. Um die Corona-Krise überbrücken zu können, hatte der Konzern im April einen Hilfskredit der KfW in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bekommen.

Die Inanspruchnahme des nun zusätzlich vereinbarten Betrags sei abhängig von der Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik und davon, dass die Gläubiger einer im Oktober 2021 fälligen Anleihe auf eine Begrenzung der Verschuldung der Tui verzichten. Beide Bedingungen und andere formale Anforderungen müssten bis zum 30. September 2020 erfüllt werden, teilte der Konzern mit. Die Wandelschuldverschreibung würde eine anfängliche Laufzeit von sechs Jahren haben und mit 9,5 Prozent pro Jahr verzinst. Eine vollständige Wandlung der Schuldverschreibung entspräche einer Beteiligung an der Tui AG von bis zu 9 Prozent.

Die Stabilisierungsmaßnahme ist neben dem Verzicht auf Dividendenzahlungen und einer Beschränkung von Aktienrückkäufen mit weiteren Einschränkungen verbunden, u.a. hinsichtlich Investitionen in andere Unternehmen und der Vergütung von Vorstandsmitgliedern, so lange der WSF investiert bleibt.

Einschließlich der Mittel aus dem zusätzlichen Stabilisierungspaket würde Tui damit über Barmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verfügen, teilte der Konzern weiter mit.

