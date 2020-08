News bei der im direct market notierten NET New Energy: Zur Neuorientierung und Anpassung an die geänderten Umstände der Corana-Pandemie haben sich der ukrainische Hauptaktionär Oleksii Parkhomenko und die Rosinger-Group, deren Konzernunternehmen Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co sowie Rosinger RMS GmbH bereits zu den Kernaktionären der Gesellschaft zählen, grundsätzlich auf eine Kooperation bei der strategischen Ausrichtung der NET-Gruppe geeinigt. Zu den Eckpunkten gehören eine Stimmbindung der beiden Aktionärsgruppen bis 31.12.2028 unter Führung der Rosinger Group sowie das Commitment der Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co, im Fall einer Kapitalerhöhung etwa aus dem Genehmigten Kapital 2019 Aktien im Wert von EUR 80.000 zu ...

