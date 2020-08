NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gefallen. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die Anleihen. Die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch ist zuletzt gestiegen.



Der Markt schaut weiterhin auf das Geschehen im US-Kongress. Nach wie vor gibt es keine Einigung der politischen Parteien auf ein neues Corona-Hilfspaket. Die Gespräche stecken in einer Sackgasse. Zuletzt hatten Vertreter der US-Notenbank Fed Druck in Richtung einer Einigung auf neue Corona-Hilfen gemacht.



Die Verbraucherpreise in den USA sind im Juli stärker gestiegen als erwartet. Im Jahresvergleich erhöhte sich das Preisniveau um 1,0 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate nur bei 0,6 Prozent gelegen und war im Mai mit 0,1 Prozent nur knapp an der Nullmarke vorbeigeschrammt. Analysten hatten einen moderateren Anstieg erwartet. Eine steigende Inflation könnte die US-Notenbank von weiteren Lockerungen ihrer Geldpolitik abhalten.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,161 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,306 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 13/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,685 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 4/32 Punkte auf 96 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,375 Prozent./jsl/jkr/jha/

