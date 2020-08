Die realen durchschnittlichen Stundenlöhne sanken in den USA im Juli auf Monatsbasis um 0,4% - Der US-Dollar-Index fiel nach diesem Bericht unter 93,50 - Die realen durchschnittlichen Stundenlöhne aller Arbeitnehmer gingen in den USA von Juni bis Juli (saisonbereinigt) um 0,4% zurück, teilte das US Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mit. Zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...