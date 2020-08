DGAP-News: power4brands Cross Communication GmbH / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung power4brands Cross Communication GmbH: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.08.2020 in Mollerstrasse 12, 20148 Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-08-12 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. power4brands Cross Communication GmbH Lübeck An die Gesellschafter der power4brands Cross Communication GmbH Einberufung einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung Die Gesellschafterversammlung ist durch den Geschäftsführer (§ 49 Abs. 1 GmbHG) einzuberufen. Darauf abgestützt werden die Gesellschafter der power4brands Cross Communication GmbH zur folgenden Gesellschafterversammlung eingeladen: Durchführungsdatum: 20. August 2020 Durchführungszeit: 07.30 Uhr Durchführungsort: Büroräumlichkeiten der power4brands Cross Communication GmbH, Mollerstrasse 12, 20148 Hamburg *Tagesordnungspunkte:* 1. *Kapitalerhöhung mittels Bareinlage in der Höhe von EUR 25.000,00* 2. *Aufnahme eines KfW-Corona-Hilfe-Kredites von EUR 200.000,00* 3. *Weitere Tagesordnungspunkte* Bitte senden Sie mir Ihre Ergänzungen/Anträge zu Punkt 3. der Tagesordnung bis spätestens zum 16. August 2020 zu. Sie erhalten dann die komplette Tagesordnung mit allen Punkten bis zum 17. August 2020 zugestellt. Freundliche Grüsse 20148 Hamburg, 10. August 2020 *power4brands Cross Communication GmbH* _Raphael Bodenmüller_ 2020-08-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: power4brands Cross Communication GmbH Mollerstraße 12 20148 Hamburg Deutschland Telefon: +41 79 6825835 E-Mail: rbodenmueller@power4brands.de Internet: https://www.power4brands.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1116691 2020-08-12

