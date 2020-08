Vitesco Technologies liefert das Antriebssteuergerät für die MEB-Plattform von Volkswagen. Dieses Bauteil, das Vitesco in großen Stückzahlen produziert, kommt jetzt in dem Elektrofahrzeug ID.3 zum Einsatz. Der Antriebstechnikbereich von Continental entwickelte das Antriebssteuergerät für die neue, serverbasierte Elektronikarchitektur des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB). Im Volkswagen ID.3 übernimmt es mehrere Schlüsselfunktionen im elektrischen Antriebsstrang: Es aktiviert die Elektromaschine; es koordiniert sämtliche Befehle, die per Fahrpedal ausgelöst werden; es ist eingebunden ins Lade- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...