Die Rohöllagerbestände in den USA fielen in der Woche bis zum 7. August um 4,512 Millionen Barrel, nach einem Rückgang um 7,373 Millionen in der Vorwoche (Erwartung: -2,875 Millionen Barrel). Die Cushing-Rohöllagerbestände stiegen um 1,336 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 0,532 Millionen gestiegen waren. Die Benzinvorräte gingen um etwa 0,722 Millionen Barrel zurück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...