Für den DAX-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Das Börsenbarometer steigt deutlich um 1,11 Prozent. Die Anleger am Aktienmarkt in Deutschland zeigen sich derzeit überwiegend in Kauflaune. Der DAX kam auf ein Kursplus von 1,11 Prozent. Zuletzt notierte der Auswahlindex bei 13.

Den vollständigen Artikel lesen ...