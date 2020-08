Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" über die gefährliche Entwicklung am Donnerstag, 13. August 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Sommer, Sonne, 36 Grad - wer möchte sich da nicht im Badesee, Freibad oder heimischen Gartenpool eine Abkühlung gönnen? Gerade in diesem Sommer, in dem viele Familien coronabedingt ihren Urlaub zu Hause verbringen. Doch immer wieder kommt es zu brisanten Situationen und sogar Todesfällen in Bädern und Seen, weil Menschen nicht richtig schwimmen können oder die eigenen Fähigkeiten maßlos überschätzen. Eine gefährliche Entwicklung, mahnt die DLRG: Etwa 60 Prozent der unter 10-Jährigen könnten heute nicht schwimmen! Die Coronakrise verschärft das Problem noch, da viele Schwimmkurse und auch das Schulschwimmen ausfallen mussten. Die CDU-Opposition fordert nun mehr Schwimmunterricht an Schulen."Zur Sache"-Reporter David Meiländer war mit der DLRG auf dem Laacher See unterwegs, wo sich Badende am Wochenende in Massen tummeln, und hat einen der momentan raren Schwimmkurse besucht.Moderation: Selina MarxWeitere Themen der Sendung:- Hitze und Trockenheit - Wird jetzt auch bei uns das Trinkwasser knapp?- Sinnvoll oder Aktionismus? - Corona-Tests für Reiserückkehrende- "Zur Sache will's wissen": Zwischen Freude und Skepsis - Am Montag startet die Schule im Regelbetrieb- "Zur Sache Pin": Was tun Schulen gegen Corona?- Mulmiges Gefühl vor dem Schulstart - Was bedeutet der Regelbetrieb für Lehrpersonal in der Risikogruppe?- Hierzu im Studiogespräch: Prof. Katharina Spieß, DIW Berlin, Leiterin Abteilung Bildung und Familie- Kann Scholz Kanzler? Was die rheinland-pfälzische SPD vom Kanzlerkandidaten und von rot-rot-grünen Farbenspielen hält- Streit um "Corona-Prämie" - Warum bekommt das Pflegepersonal im Krankenhaus keinen Pflegebonus?- "Zur Sache hilft: Nachgehakt" - Warten auf den Rollstuhl "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4677864