Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält den Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus schon in wenigen Monaten für möglich. "Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (gegebenenfalls mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Publikation der Behörde mit dem Titel "Die...

