(neu: Kommentar der UBS und Kurse aktualisiert)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der geplante Aktiensplit bei Tesla hat am Mittwoch die Papiere des US-Elektroautobauers kräftig angeschoben. Die Aktien kletterten an die Spitze im Nasdaq 100 und legten dort um 9,4 Prozent auf 1503,35 US-Dollar zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex stieg zugleich um 2,2 Prozent.



Tesla-Aktionäre sollen für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende erhalten. Damit soll der Einstieg beim derzeit weltweit wertvollsten Autobauer vor allem für private Investoren erleichtert werden. Der Kurs der Aktien hatte sich seit dem März-Tief bei rund 350 Dollar bis Mitte Juli auf knapp 1800 Dollar mehr als verfünffacht. Zuletzt war das Papier aber wieder bis auf unter 1400 Dollar zurückgekommen.



Der Schritt komme genau richtig, da der Appetit auf die Aktie und das Thema Elektromobilität weiter zunehme, sagte ein US-Analyst.



So werde die Aktie zugänglicher für ein breiteres Publikum, denn schließlich sei Tesla vor allem bei Kleinanlegern populär, kommentierte Analyst Patrick Hummel von der UBS den Schritt. Zudem sei die Nachfrage nach Elektromobilität so stark wie nie, was auch dem Grünen Deal, also klimafreundlichen Stimulierungsmaßnahmen in der EU, zu verdanken sei. Darüber hinaus sei "Teslas technologische Marktführerschaft klar", ebenso wie die führende Rolle des Unternehmens im Software-Bereich.



Analyst Frank Schwope von der NordLB bezeichnete den Split als eine typische Marketing-Maßnahme, die zu erwarten gewesen sei. Auch er strich heraus, dass der Schritt die Aktie optisch günstiger mache und den Handel kleiner Positionen erleichtere. Zugleich sieht er das US-Unternehmen mittelfristig als einen der Gewinner der Coronavirus-Krise, da Tesla gegen den weltweit rückläufigen Trend im laufenden Jahr um bis zu 35 Prozent mehr Autos absetzen dürfte als im Vorjahr. Zudem verwies er darauf, dass Tesla fast so viel wert ist wie sämtliche europäischen Auto-Hersteller und die anderen amerikanischen Hersteller zusammen./tav/la/fba/ck/he

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de