Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000) hatte ja schon gehofft langsam wieder aus dem Tal der Tränen zu kommen, aber Geduld ist gefragt. Mehr als gedacht. Nach dem Geld vom Bund (1,8 Mrd. staatlich garantierter Kredit), Einigung mit Boeing (incl. Zahlungen unbekannter Höhe), Sale and Lease Back über 226 Mio. USD kommt nun noch was hinzu: EINE WEITERE staatliche Hilfe über 1,05 Mrd. EUR als Darlehen plus 150 Mio. EUR als Wandelanleihe. Die Streichung der Flüge der Tui fly von Großbritannien nach Festlandspanien brachten es wieder zurück: Die Angst, das der der Tourismus noch lange lange nicht in normalen ...

