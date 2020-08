Sonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung Sonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%12.08.2020 / 18:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Diese Pressemitteilung, die nach geltenden kanadischen Gesetzen erforderlich ist, ist nicht für die Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA bestimmtSonoro Metals gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 8 Mio. Dollar einschließlich der vollständig gezeichneten Mehrzuteilungsoption von 60%VANCOUVER, Kanada, 12. August 2020 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung in Höhe von 8.000.000 Dollar abgeschlossen hat einschließlich einer Lead-Order von Palisades Goldcorp Ltd. Die Privatplatzierung wurde ursprünglich am 23. Juli 2020 für 22.727.273 Einheiten angekündigt und, wie am 31. Juli 2020 bekannt gegeben, mittels einer Mehrzuteilungsoption um bis zu 60 % erhöht (d.h. zusätzliche 13.636.364 Einheiten). Insgesamt wurde ein Bruttoerlös von 8.000.000 Dollar bei einem Preis von 0,22 Dollar pro Einheit erzielt (zusammen das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Sonoro-Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf von Stammaktien. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Sonoro-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum.Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere werden bis zum 13. Dezember 2020 einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange unter Vorbehalt angenommen, unterliegt jedoch weiterhin der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.Im Zusammenhang mit dem Angebot schloss das Unternehmen Abkommen über Vermittlungsprovisionen mit Mackie Research Capital Corp., PI Financial Corp., Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Arbora AG, Raymond James, Echelon Wealth Partners Inc. und Odlum Brown (zusammen die "Vermittler" und jeweils ein "Vermittler"), gemäß denen das Unternehmen an jeden unabhängigen Vermittler folgendes zahlte: (i) nach Wahl des Vermittlers entweder eine Vermittlungsprovision in bar oder Einheiten in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses, der durch die vom Vermittler dem Unternehmen vorgestellten Zeichnern erzielt wurde; und (ii) solch einer Anzahl nicht übertragbarer Vermittler-Optionsscheine (die "Vermittler-Optionsscheine"), die 7 % des Bruttoerlöses entspricht, der durch die vom Vermittler dem Unternehmen vorgestellten Zeichnern erzielt wurde. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt den Vermittler zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,30 Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss des Angebots. Odlum Brown wird hinsichtlich ihres Teils der Vermittlungsprovision nur eine Vermittlungsprovision in bar erhalten.Directors und Officers (leitende Angestellte) des Unternehmens nahmen an dem Angebot teil, indem sie 1.593.181 Einheiten zeichneten, was gemäß TSX Venture Exchange Policy 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101", Schutz der Minderheitsaktionäre in Sondertransaktionen) eine Transaktion zwischen verbundenen Parteien darstellt. Das Unternehmen berief sich auf Abschnitt 5.5 (a) des MI 61-101 auf Befreiung von der formalen Bewertungspflicht und auf Abschnitt 5.7 (1) (a) des MI 61-101 auf Befreiung von der Genehmigungspflicht der Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert der Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstieg.Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Angebot für den Start der ersten Phase des Kernbohrprogramms 2020-21 zur Überprüfung des Potenzials des Epithermalsystems Cerro Caliche, das eine hochgradige Goldvererzung in der Tiefe beherbergt, zu verwenden. Dies wurde in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Juni 2020 besprochen. Sie trug den Titel "Sonoro Drilling Targeting High-grade Epithermal Gold Mineralization at Cerro Caliche" (Bohrungen der Sonoro Metals zielen auf hochgradige epithermale Goldvererzung in Cerro Caliche). Diese Pressemitteilung bezog sich auf Sonoros Bericht "2020 Drilling Program - Phase 1 Targeting High Grade Mineralization at Depth" (Bohrprogramm 2020 - Phase 1 zielt auf hochgradige Vererzung in der Tiefe).Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Angebotserlöses zur Finanzierung zusätzlicher kurzer RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) zur Weiterentwicklung des vom Unternehmen geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs ("HLPO", Heap Leach Pilot Operation) zu verwenden, wodurch in Cerro Caliche die wirtschaftliche Durchführbarkeit eines Großabbaus der in geringer Tiefe liegenden oxidischen Goldvererzung bewertet werden soll. Das erste Ziel für eine solche zukünftige Testproduktion ist die Japoneses Zone, in der sich der größte Teil der 201.000 Unzen AuEq (Goldäquivalent) der geschlussfolgerten Ressource befindet, die in einem NI 43 101 konformen unabhängigen technischen Bericht vom 26. Juli 2019 über das Goldprojekt Cerro Caliche (der "Bericht vom Juli 2019") dokumentiert ist, der auf der Website des Unternehmens, www.sonorometals.com, unter Tab "Investors" verfügbar ist.In einem ersten Schritt plant das Unternehmen die Beschleunigung der Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) des geplanten HLPO. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass bis zum Abschluss der wirtschaftlichen Erstbewertung keine endgültigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der technischen oder wirtschaftlichen Realisierbarkeit des geplanten HLPO gezogen werden können.Die im Bericht vom Juli 2019 dokumentierten geschlussfolgerten Ressourcen befinden sich zusammen mit den tieferen hochgradigen Goldzielen in einem 3 x 4 km umfassenden Bereich mit einer nahezu allgegenwärtigen Goldvererzung an der Oberfläche, in dem sich sieben aus dem 19. Jahrhundert stammende handwerkliche Abbaustätten befinden. Hochgradige Gesteinssplitter- und Schlitzproben lieferten 4 bis 95 g/t Au (siehe den Cerro Caliche-Projektentwicklungsbericht des Unternehmens vom 25. Mai 2020, der auf der Website des Unternehmens, www.sonorometals.com, unter Tab "Projekte" verfügbar ist). Das Unternehmen beabsichtigt, den Restbetrag des Erlöses aus dem Angebot für zusätzliche Projektbewertungen, allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten sowie als Betriebskapital zu verwenden.Da die erforderlichen Umweltgenehmigungen vorliegen und die ersten Bohrstellen für die Bohrarbeiten bereit sind, hat Sonoro das Bohrunternehmen Layne de Mexico, eine Tochtergesellschaft der Granite Construction Incorporated (NYSE: GVA), beauftragt, sofort mit dem Kernbohrprogramm zu beginnen, und der Beginn des RC-Bohrprogramms ist noch vor Ende August 2020 geplant. Sowohl die Bohrmannschaften als auch Sonoros technisches Team haben ihren Sitz in Hermosillo, Mexiko, und sind Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nicht durch Probleme beim Grenzübertritt eingeschränkt.Sonoro hat durch die Ausübung von 600.528 Optionsscheinen zu einem Ausübungspreis von 0,27 Dollar je Optionsschein einen Erlös in Höhe von 162.143 Dollar erhalten. Diese Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung am 31. Juli 2019 mit Verfallsdatum 1. August 2020 ausgegeben.Sonoros President und CEO, Kenneth MacLeod, erklärte: "Sonoros Managementteam ist erfreut über die Anerkennung und das Vertrauen der Investoren in die Vorteile unserer Doppelstrategie der Explorationsbohrungen mit höherem Risiko aber potenziell hoher Belohnung auf den tieferen hochgradigen Goldzielen in Cerro Caliche bei gleichzeitiger Weiterentwicklung unseres geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs als ersten Schritt bei der Bewertung des in geringer Tiefe liegenden Goldtagebaupotenzials. Ich möchte auch Palisades Goldcorp im Namen unserer Directors und Aktionäre meinen Dank dafür aussprechen, dass sie die Leitung der Finanzierung übernommen und eine außergewöhnliche Rolle gespielt haben."Sonoro Metals Chairman, John Darch, kommentierte: "Eine starke, vielfältige und loyale Aktionärsbasis ist eine Schlüsselkomponente für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens. Obwohl es unmöglich war, jedem Teilnehmer Rechnung zu tragen, gaben die Privatplatzierung und die Mehrzuteilung vielen neuen Investoren eine erste Beteiligung an Sonoros zukünftigem Erfolg." Darch fügte hinzu: "Die Mehrzuteilung sollte es uns ermöglichen, unser Kernbohrprogramm der Phase 1 zu beschleunigen sowie zu erweitern und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir über die Mittel verfügen, eine wirtschaftliche Erstbewertung des HLPO zügig durchzuführen, während wir die Erkundung, Entwicklung und potenzielle Erweiterung der Goldressource Cerro Caliche fortsetzen".Über Palisades Goldcorp. Palisades Goldcorp ist Kanadas neue ressourcenorientierte Handelsbank. Das Managementteam von Palisades besitzt eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Geldverdienen und wird von vielen der bekanntesten Finanziers der Branche unterstützt. Da das Eigenkapital der Junior-Rohstoffunternehmen zu Allzeittiefstständen bewertet werden, ist das Management der Ansicht, dass der Sektor kurz vor einem großen Bullenmarkt steht. Palisades positioniert sich mit erheblichen Beteiligungen an unterbewerteten Unternehmen und Assets mit dem Ziel, hervorragende Renditen zu erzielen.Über Sonoro Metals Corp. Sonoro ist ein börsennotiertes Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit zwei sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das derzeitige Hauptaugenmerk des Unternehmens unter der Leitung seines Managementteams mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Entdeckung und Erschließung von Rohstofflagerstätten liegt auf der Verfolgung einer dreigliedrigen Explorations- und Entwicklungsstrategie für sein Projekt Cerro Caliche. Diese Strategie umfasst:- Erstens: Durchführung eines aggressiven Explorationsprogramms zur Überprüfung des tieferen hochgradigen Goldpotentials des Projekts.- Zweitens: Entwicklung des vom Unternehmen geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs und seiner unterstützenden geschlussfolgerten Goldressource.- Drittens: gleichzeitig die Fortsetzung der Exploration und der Infill-Bohrungen zur weiteren Bewertung des Potenzials des Projekts für eine im Tagebau gewinnbare oberflächennahe geschlussfolgerte oxidische Goldressource.Im Namen des Board von SONORO METALS CORP."Kenneth MacLeod" President u. CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sonoro Metals Corp. Tel. 