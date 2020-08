Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.363,18 +0,93% -10,20% Stoxx50 3.041,38 +1,29% -10,63% DAX 13.058,63 +0,86% -1,44% FTSE 6.289,62 +2,20% -18,40% CAC 5.073,31 +0,90% -15,13% DJIA 27.937,86 +0,91% -2,10% S&P-500 3.381,88 +1,45% +4,68% Nasdaq-Comp. 11.019,99 +2,20% +22,82% Nasdaq-100 11.162,14 +2,63% +27,81% Nikkei-225 22.843,96 +0,41% -3,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,27 -65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,21 41,61 +1,4% 0,60 -26,9% Brent/ICE 45,16 44,50 +1,5% 0,66 -27,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,02 1.912,40 +1,7% +32,62 +28,2% Silber (Spot) 25,95 24,83 +4,5% +1,12 +45,4% Platin (Spot) 945,78 933,50 +1,3% +12,28 -2,0% Kupfer-Future 2,89 2,88 +0,6% +0,02 +2,6%

Mit Gewinnen zeigen sich die Ölpreise. Wie die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) zeigten auch die offiziellen Daten einen deutlichen Rückgang. Die pessimistischen Aussagen der Opec belasten dagegen nicht. Die Coronavirus-Pandemie dürfte noch schlimmere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und ihren Ölbedarf haben als bisher erwartet, heißt es im Monatsbericht. Für das Jahr 2020 wird mit einem Nachfragerückgang um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der Goldpreis erholt sich etwas von den kräftigen Vortagesabgaben, wobei zwischenzeitlich der tiefste Stand seit vier Wochen markiert wurde. Mit den stockenden Verhandlungen in den USA um ein weiteres Konjunkturprogramm profitiere das Edelmetall wieder etwas von seinem Status als "sicherer Hafen", heißt es.

FINANZMARKT USA

Mit Aufschlägen präsentiert sich die Wall Street am Mittwoch im Verlauf. Die Anleger nutzen die am Vortag gesunkenen Kurse zum Einstieg. Die jüngste Schwäche der Techwerte scheint bereits wieder an ein Ende zu kommen, die technologielastigen Nasdaq-Indizes rücken überdurchschnittlich vor. Weiterhin hängt das Sentiment an einer Einigung für ein neues US-Konjunkturprogramm. Zwar ringen Republikaner und Demokraten um eine Lösung, doch die Verhandlungen bleiben schwierig. Am Dienstag hatten die Aktienkurse mit einem Ausbleiben weiterer Fortschritten ins Minus gedreht - eine Entwicklung die sich wiederholen könnte. Der Markt rechnet weiterhin fest mit einer Einigung. Bei den Einzelwerten steigt die Tesla-Aktie um 9 Prozent. Der US-Elektroautobauer kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 an. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden. Apple steigern sich um 2,8 Prozent und führen den Dow an. Die Aktie profitiert von starken Zahlen des Zulieferers Foxconn, die einen Frühindikator für Apple liefern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kräftigen Aufschlägen haben Europas Börsen zur Wochenmitte den Handel beendet. Die gut erholte Eurozone-Industrieproduktion im Juni sorgte für einen erhöhten Konjunkturoptimismus, denn sie sprang um 9,1 Prozent an. Entsprechend gesucht waren konjunkturnahe Branchen wie Chemie- und Finanzwerte. Dazu stützten zumeist gute Unternehmenszahlen aus Europa. Die Aktien von Freenet schossen um 16,8 Prozent nach oben, nachdem ihre Schweizer Telekom-Tochter Sunrise für 1,216 Milliarden Franken an Liberty verkauft wird. Damit könnten sie den Verschuldungsgrad senken, der die Aktie in der Vergangenheit belastet hatte. Zudem hofft die Börse nun auf Aktienrückkäufe. Sunrise erhöhten sich um 26,8 Prozent. Eon legten um 0,3 Prozent zu, obwohl die Jahresprognose gesenkt wurde. Analysten hatten dies aber erwartet und hoffen, dass Corona-Effekte nun bilanziell verarbeitet sind. Die Mittelfristziele bestätigte der Versorger. Volatil zeigte sich die Tui-Aktie: Nach bis zu 5 Prozent Plus schlossen sie 4,1 Prozent tiefer, obwohl sie weitere 1,2 Milliarden Euro Staatshilfe erhalten. Nur Aussagen zur Buchung oder Wiedereröffnung von Destinationen stünden im Fokus. Der Sektor litt allerdings unter kräftigen Gewinnmitnahmen: Die Aktien der Kreuzfahrt-Reederei Carnival fielen um 5,1 Prozent. Carrefour stiegen um 2,9 Prozent dank starker Einzelhandelsdaten aus Brasilien. dem zweitwichtigsten Markt für den Konzern. ABN Amro legten dank starker Zahlen um 8,1 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Uhr Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1794 +0,43% 1,1732 1,1778 +5,2% EUR/JPY 126,03 +0,76% 125,27 125,35 +3,4% EUR/CHF 1,0742 -0,24% 1,0764 1,0781 -1,1% EUR/GBP 0,9042 +0,50% 0,8995 0,8992 +6,8% USD/JPY 106,87 +0,32% 106,78 106,47 -1,8% GBP/USD 1,3044 -0,07% 1,3043 1,3096 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,9332 -0,13% 6,9471 6,9408 -0,5% Bitcoin BTC/USD 11.592,26 +2,60% 11.337,76 11.526,47 +60,8%

Der Dollar kann zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht verteidigen. Für den Dollar-Index geht es um 0,3 Prozent nach unten. Mit den US-Inflationsdaten verstärken sich die Abgaben im Dollar leicht, der Euro steigt zwischenzeitlich bis auf 1,18 Dollar. Die Blicke seien aber vor allem auf die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein Konjunkturprogramm gerichtet, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die weiterhin fehlende Einigung der US-Politik auf ein breiter angelegtes US-Konjunkturprogramm hat am Mittwoch die asiatischen Börsen belastet. Allerdings schafften einige Börsen den Sprung ins Plus. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret einige Corona-Hilfen am Wochenende auf den Weg gebracht, doch der erhoffte große Wurf blieb bislang aus. Händler beriefen sich auf den Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell; der sprach offen von einer Sackgasse, in der sich die politischen Verhandlungen in Washington über ein Corona-Konjunkturprogramm befänden. Gegen den regionalen Trend stieg die Börse in Tokio. Finanz-, Versorgungs- und Automobiltitel zeigten sich fest. Wie der Gesamtmarkt profitierten Automobilwerte vom schwächelnden Yen. Die Schwäche des Yen wurde mit positiven Schlagzeilen zur Corona-Krise erklärt. Diese machten den vermeintlich sicheren Hafen weniger attraktiv, hieß es. In Hongkong drehte der HSI im späten Geschäft 1,1 Prozent ins Plus. Der Markt der Sonderverwaltungszone hatte sich zuletzt schwächer als die Kernlandbörsen in China entwickelt. In Schanghai ging es 0,7 Prozent bergab mit dem Leitindex. Händler verwiesen auf die Spannungen zwischen den USA und China. Sie attestierten dem Markt Nachholbedarf nach unten in dieser schwierigen Lage. Sauer stieß auch das im Juli gesunkene Niveau bei den neuen Bankkrediten auf. In Südkorea rückte der Kospi um 0,6 Prozent vor und markierte den höchsten Stand seit Juni 2018. Mit Aufschlägen in den vergangenen acht Sitzungen verbuchte der Leitindex zudem die längste Gewinnstrecke seit dem 10. Juni.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Berlin bestellt in Kürze Lufthansa-Aufsichtsräte - Magazin

Im Zuge der milliardenschweren staatlichen Rettung der Deutschen Lufthansa hat die Bundesregierung zwei Sitze im Aufsichtsrat des Airline-Konzerns erhalten. Wie das Wirtschaftsmagazin Business Insider unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, steht nun fest, wer für die Bundesregierung die Aufgabe übernimmt: Angela Titzrath, Chefin des Hamburger Hafens, sowie Michael Kerkloh, bis Ende 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München. Beide Personalien sollen in den kommenden Tagen endgültig beschlossen und dann öffentlich gemacht werden, schreibt das Magazin.

Tui erhält weiteres Stabilisierungspaket über 1,2 Mrd Euro

Der Touristikkonzern Tui hat sich mit der Bundesregierung auf ein zusätzliches Stabilisierungspaket in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro geeinigt. Es umfasst neben einer Erweiterung der bestehenden Kredittranche auch eine Wandelanleihe über 150 Millionen Euro. Die Bundesregierung greife Tui finanziell unter die Arme, um dem Unternehmen durch die Corona-Krise zu helfen, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.

Flughafen Frankfurt mit 80,9 Prozent weniger Fluggästen im Juli

Der Flughafen Frankfurt hat im Juli 1,32 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren 80,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Hintergrund dieser Entwicklung sind unverändert die Reisebeschränkungen und der Nachfrageeinbruch infolge der Covid-19-Pandemie, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Kumuliert über die ersten sieben Monate des Jahres betrug das Minus 66,7 Prozent.

SLM Solutions sieht Geschäftsbelebung und gibt Prognose für 2020

